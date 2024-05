Preminula muzička legenda koja je producirala Nirvanu, Pixies i PJ Harvey

​​Stiv Albini, frontmen grupa Shellac i Big Black, koji je producirao albume za Nirvanu, Pixies i PJ Harvey, umro je od srčanog udara u 62. godini

Frontmen Shellaca i Big Blacka, kultnih grupa američkog nezavisnog roka, preminuo je danas od srčanog udara, potvrdili su radnici njegovog studija Electronic Audio za "Pitchfork".

Nobody made noise sound so good . RIP Steve Albini pic.twitter.com/qJ7I5o4eMp — James McKenzie (@jamesmckz) May 8, 2024

Osim rada u spomenutim grupama, pamtićemo ga producenta, ili, kako je sam volio reći, inženjera, sjajnih albuma poput "In Utero" od Nirvane, "Surfer Rosa" od Pixiesa i "Rid of Me" PJ Harvey.

Tokom više decenija karijere snimio je nekoliko hiljada albuma. Uz Nirvanu, Pixies i PJ Harver, radio je s imenima kao što su The Breeders, Jesus Lizard, Godspeed You! Black Emperor, Gogol Bordello, Mclusky, Manic Street Preachers, ali i bivšim članovima Led Zeppelina Džimijem Pejdžom i Robertom Plantom.

2011. godine je snimio i album hrvatskog noise rock benda Joe 4.

Bio je poznat po oštrom protivljenju postulatima muzičke industrije, tvrdoglavo insistirajući na stavu da oni zloupotrebljavaju muzičare, te je odbijao primati honorare za producentski rad.

