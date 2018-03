Preminula "prva dama" Evrovizije

Prva pobjednica Evrovizije Lis Asija preminula je u 94. godini, saopštili su organizatori takmičenja.

Asija je 1956. godine na takmičenju za Pjesmu Evrovizije predstavljala Švajcarsku pjesmom "Refrain".

Preminula je u subotu u bolnici u Cirihu. Opisivana je kao "prva dama" takmičenja, javlja b92.

Na Evroviziji je nastupala i naredne, 1957. godine, zauzevši osmo mjesto. Veći uspjeh ostvarila je sledeće godine sa pjesmom "Giorgio".

Karijeru pjevačice započela je četrdesetih godina prošlog vijeka, a prava zvijezda postala je pedesetih zahvaljujući Evroviziji. Prethodno je bila plesačica.

We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G