Preminula rok legenda Litl Ričard

Američki pjevač i muzičar Ričard Vejn Peniman, poznatiji po umjetničkom pseudonimu Litl Ričard, preminuo je u 88. godini.

Zdravstveno stanje Litl Ričarda, jednog od pionira prvog talasa rokenrola, godinama je bilo loše - imao je moždani i srčani udar, kao i probleme s kukom, navodi londonski Gardijan.

Magazin "Roling stoun" navodi da je sin muzičara, Deni Peniman, potvrdio da je Litl Ričard preminuo, ali je rekao da još nije poznat uzrok smrti.

"Počivaj u miru, Ričarde. Ovo stvarno boli. Moje misli i molitve su sa članovima benda i svim fanovima širom svijeta. Ričard je zaista bio kralj!", poručio je na Intagramu član njegovog benda Kelvin Holi.

Karijera Litl Ričarda počela je kad je još bio tinejdžer, krajem 1940-ih, ali je pažnju javnosti privukao kada je potpisao za izdavačku kuću "Specialty Records" 1955. godine.

Bio je zvezda s obe strane Atlantika, a neki od njegovih najvećih hitova su "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up", "The Girl Can''t Help It", "Lucille", "Keep A-Knockin'' and Good Golly" i "Miš Molly".