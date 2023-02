Preminuo Bart Bakarak

Jedan od najvećih kantautora u istoriji popularne kulture Bart Bakarak preminuo je u 94. godini.

Američki pijanista, kompozitor i muzički producent umro je u svom domu u Los Anđelesu, prenio je "Vašington post".

Bart Bakarak rođen je u Kanzas Sitiju, u Misuriju 1928. godine, a odrastao je u Njujorku, gdje se zarazio džezom, odlazivši u tamošnje klubove i slušajući Dizija Gilespija i Kaunta Bejzija.

Bakarak je ušao u istoriju muzike kao autor niza velikih pop hitova koje je iznjedrio iz sebe od pedesetih do osamdesetih godina prošlog vijeka. Najčešće je na čuvenim kompozicijama sarađivao s tekstopiscom Halom Dejvidom.

Najveći dio kompozicija namijenio je pjevačici Dion Vorvik. A nakon uspjeha s njom sarađivao je sa Dasti Springfild, Bobijem Džentrijem, Džeki Dešenon…

Bakarakovu kompoziciju "I Say a Little Prayer" pjevala je Areta Frenklin, "What's New Pussycat?" izvodio je Tom Džons, baladu "The Look of Love" Dasti Springfild, a za numeru "Raindrops Keep Falling on My Head", iz filma "Buč Kesidi i Sandens Kid" dobio je Oskara i Gremi nagradu.

Zabilježio je više od 70 hitova na Bilbordovoj top i 52 na listi u Velikoj Britaniji.

Bakarak je četiri puta bio u braku – s glumicama Polom Stjuart i Endži Dikinson, sa kojom je imao kćerku Niki; s tekstopiscem Karol Bejer Sejger i Džejn Hansen sa kojom je dobio dvoje djece.

Bakarak je dobio brojna priznanja za života, a pojavio se i kao lik u jednoj od epizoda popularnog stripa Alan Ford.