Preminuo Berni Marsden, jedan od osnivača Vajtsnejka

Britanski gitarista Berni Marsden, koji je bio jedan od osnivača legendarne rok grupe "Vajtsnejk" preminuo je u 72. godini, saopštila je danas njegova porodica.

U saopštenju se navodi da je Marsden preminuo mirno, okružen porodicom.

Uz pjevača Dejvida Koverdejla, Marsden je osnovao "Vajtsnejk" i učestvovao je u stvaranju hitova poput "Here I Go Again" i "Fool for Your Loving", prije nego što je krenuo u samostalnu karijeru.

Koverdejl je na "Tviteru" objavio da je bio "počastvovan" što je dijelio scenu sa Marsdenom.

"Upravo sam saznao užasnu vijest da mi je preminuo stari prijatelj i član benda Berni Marsden. Iskreno saučešće porodici, prijateljima i fanovima", napisao je Koverdejl.

Marsden je rođen u Bakingemu i kao tinejdžer bio je u nekoliko bendova i postao je profesionalni muzičar ulaskom u čuveni bend "UFO" 1972. godine. On i Koverdejl osnovali su "Vajtsnejk" 1978. godine.