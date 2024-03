Preminuo Erik Karmen, frontmen grupe "Raspberries"

Američki pop pjevač i bivši frontmen grupe "Raspberries", Erik Karmen, preminuo je u 75. godini života, saopštila je njegova supruga Ejmi.

Ejmi Karmen je vijest o smrti pjevača objavila na njegovoj veb stranici, ali uzrok smrti nije naveden, piše Gardijan.

"Naš voljeni i talentovani Erik preminuo je u snu, tokom vikenda. Činjenica da je njegova muzika decenijama dirnula mnoge i da će to biti njegovo trajno nasljeđe činila ga je veoma srećnim", navela je Ejmi.

Erik Karmen je kao frontmen grupe "Raspberries" bio koautor njihove popularne pjesme "Go All the Way", a njegovi najuspješniji singlovi bili su "All By Myself" i "Never Gonna Fall in Love Again".

