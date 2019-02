Preminuo Mark Holis, pjevač benda "Talk Talk"

Frontmen rok benda "Talk Talk" Mark Holis preminuo je u 65. godini, prenose strani mediji.

Holis je sa svojim bendom, postao popularan osamdesetih godina prošlog vijeka, a među hitovima koji su obilježili to vrijeme su „It's My Life“, „Such a Shame“, „Today“, „Life's What You Make It“...

Vijest o njegovoj smrti objavio je na Tviteru njegov rođak Entoni Kostelo, prenosi Gardijan.

"Počivaj u miru Mark Holis. Rođak. Divan muž i otac. Fascinantan i principijelan čovjek. Povukao se sa muzičke scene prije 20 godina, ali je neopisiva muzička ikona“, napisao je Kostelo.

(b92)