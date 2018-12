Preminuo Pit Šeli, pjevač legendarnog pank benda Bazkoks

Pit Šeli, pjevač i osnivač legendarnog britanskog pank benda Bazkoks, preminuo je u 63. godini od srčanog udara.

Najveći hit benda, jedne od prvih pank grupa u Velikoj Britaniji, bila je pjesma Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).

Menadžeri benda rekli su za BBC da je Šeli preminuo u četvrtak u Estoniji, gdje je živio posljednjih godin

Lizo Mzimba, BBC muzička urednica, kaže da je bend Bazkoks, oformljen sredinom 1970-tih, bio među najuticajnijim na muzičkoj sceni Britanije.

Pjevač škotskog benda Tinejdž Fenklab Norman Blejk je odao počast Šeliju, napisavši u tvitu koliko je snažan uticaj ostavio na njega.

(BBC News na srpskom)