Preminuo Piter Grin legendarni gitarista Filtvud Meka

LONDON - Piter Grin legendarni gitarista američko-britanskog rok sastava Filtvud Mek, preminuo je u 73. godini objavila je njegova porodica.

Peter Grin bio je centralna figura drugog velikog talasa britanskog bluza. Koristio je različite gitare, ali je bio najpoznatiji po jedinstvenom i neponovljivom zvuku svoje Gibson Les Pol gitare.

Grin je snimio svoj prvi album "Hard Road" s Bluesbreakersima.

Na albumu su bile dvije njegove kompozicije "The Same Way" i "The Supernatural", od kojih je druga bila među prvijencima njegovih dužih instrumentala, što će ubrzo postati zaštitni znak Pitera Grina.

Poput Erika Kleptona, čija je svirka na gitari inspirisala mlade da London iscrtaju grafitima "Klepton je Bog", pojavili su se i grafiti "Grin je Bog" zbog njegove odlične bluz svirke.

Grin je 1967. godine odlučio da osnuje svoj bluz sastav i zbog tog je napustio Bluesbreakerse, nakon svega jednog albuma koji je odsvirao sa njima.

Ime Grinovog novog benda bilo je Filtvud Mek.

Tada je Piter Grin napisao legendarnu pesmu "Black Magic Woman", koja ga je izbacila u orbitu.

Karlos Santana je kasnije sa velikim uspjehom izvodio tu pjesmu.