Preminuo Rodžer Vitaker

Britanski folk pjevač Rodžer Vitaker, najpoznatiji po pjesmi "Durham Town", preminuo je u 87. godini života, objavljeno je danas na njegovom sajtu.

Rođen u Najrobiju u Keniji 1936. godine, Vitaker je počeo 1962. sa pjevanjem u klubovima Velike Britanije, a tokom muzičke karijere je u svijetu prodao oko 50 miliona primjeraka ploča, zahvaljujući i hitovima "Last Farewell", "New World in the Morning" i "Wind Beneath My Wings".

Ključni trenutak Vitakerove karijere bio je, navodi Tanjug, uspjeh singla "Durham Town" 1969. godine u Velikoj Britaniji, koji ga je proslavio iako je sam priznao da nije imamo nimalo vjere u sopstvenu pjesmu.

"Umjesto da promovišem singl u Britaniji, otišao sam u Finsku za sezonu u kabareu i televizijsko pojavljivanje", nekada je naveo muzičar, koji se iz aktivnog bavljenja muzikom povukao 2012. godine.