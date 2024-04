Preminuo Si Džej Sner

Si Džej Sner, frontmen i dugogodišnji član američke rok grupe FireHouse, preminuo je u 64. godini.

Povodom ove tužne vijesti, oglasio se i bend.

"Danas je tužan dan za rokenrol. Sa velikom tugom stavljamo do znanja svijetu da smo izgubili našeg brata: Si Džej Snera, rokenrol ratnika, glavnog pjevača i člana osnivača Firehouse-a. Si Džej Sner je neočekivano preminuo kod kuće u petak uveče, 5. aprila 2024. Bio je mlad, 64 godine.”

Bend je naveo da se očekivalo da se Sner vrati na scenu sa grupom ovog ljeta nakon oporavka od operacije i označili svog pokojnog pjevača "jednim od najboljih vokalnih talenata generacije".

Snerova udovica, Ketrin Litl je na Fejsbuku dala fanovima dublji uvid u Snereove zdravstvene borbe koje su dovele do njegove smrti:

"U septembru 2020. godine, Si Džeju je dijagnostikovan rak debelog crijeva IV stadijuma. Njegova početna prognoza je bila mračna, ali to ga nije spriječilo. Otišli ​​smo po drugo mišljenje i u septembru 2021. imao je operaciju koja nam je spasila živote koja nam je omogućila ove posljednje godine sa njim. Prošlog proljeća je počeo da ima još problema i imao je još jednu operaciju u oktobru 2023. Ova poslednja operacija ga je učinila veoma slabim i nesposobnim da živi punim životom", navodi se u objavi, prenosi NME.

FireHouse je osnovan 1984. godine, a Sner se pridružio bendu kao pjevač 1987. Zajedno, Sner i FireHouse su postali istaknuti na rok i glam metal sceni ranih devedesetih nizom hitova kao što je "Love of a Lifetime" i "When I Look Into Your Eyes".

Sner i FireHouse su zajedno objavili sedam albuma, prenosi Telegraf.rs.

