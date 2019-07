Preminuo Slobodan Vujević Vuja, tvorac sarajevskog sastava Ambasadori

Slobodan Vujević Vuja, jedan od začetnika kultne sarajevske grupe Ambasadori i čovjek koji je bilo jedan od ključnih za uspon karijere Ismete Dervoz, Harija Varešanovića i Zdravka Čolića, preminuo je danas.

Ovu informaciju objavila je na svom Facebook profilu Jasna Gospić, poznata bh. pjevačica i nekadašnja članica upravo grupe Ambasadori.

"Jednog sasvim običnog sarajevskog dana, pozvao me je da budem član grupe Ambasadori i tako u velikoj mjeri odredio moj život. Bilo je to više od muzike i više od običnog dana, bio je to životni put i opredjeljenje. Takav isti 'običan' dan imale su i moje drage kolege Zdravko Čolić, Ismeta Dervoz i Hari Varešanović", napisala je Gospić.

Ona je dodala da svako od nas u životu ima takav dan u kojem se određuje, ali sretan je onaj koji ima tu sreću da mu neko pruži ruku kao što je Vuja pružio njima.

"Nažalost, daljine su nas razdvojile ali zauvijek će ostati naše zajedničke pjesme i svaka tvoja nota koju si nam podario. Koliko su tvoje pjesme lijepe govori činjenica da su i danas među najslušanijim i najljepšim, putuju kroz generacije. Počivaj u miru dragi Vuja, vole te tvoji pjevači Čola, Ismeta Hari i Jasna. Porodici upućujemo najiskrenije saučešće", napisala je ona.