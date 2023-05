Preminuo basista benda The Smiths

Endi Rurk, basista rok grupe The Smiths, preminuo je u 59. godini, objavio je bend.

Gitarista Džoni Mar potvrdio je "s dubokom tugom" da je Rurk preminuo nakon dugotrajne bolesti od raka pankreasa.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer. Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans. We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

U izjavi objavljenoj na Twitteru, Mar je napisao: "Endija će oni koji su ga poznavali pamtiti kao ljubaznu i prekrasnu dušu, a ljubitelji muzike kao izuzetno nadarenog glazbenika. Tražimo privatnost u ovo tužno vrijeme.".

Rurk je svirao na najpoznatijim pjesmama The Smithsa, uključujući "This Charming Man" i "There Is a Light That Never Goes Out", kao i na solo singlovima pjevača Moriseja nakon što se grupa raspala 1987. godine.

Musician Andy Rourke, best known as bassist for The Smiths, has died at the age of 59 Johnny Marr, the band's guitarist, announced Mr Rourke's death on Friday following an illness with cancerhttps://t.co/Lsd8tRcGkD pic.twitter.com/ATW880nH4u — The Telegraph (@Telegraph) May 19, 2023

Basista je nastupio na sva četiri studijska albuma The Smithsa; "The Smiths" iz 1984., "Meat Is Murder" iz 1985., "The Queen Is Dead" iz 1986. i "Strangeways, Here We Come" iz 1987. godine.