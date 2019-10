Preminuo basista grupe Lynyrd Skynyrd

Leri Džanstrom, basista grupe Lynyrd Skynyrd, umro je u 70 godini, javio je Daily Mail.

Vijest o njegovoj smrti objavio je na Facebooku bend 38 Special, čiji je član postao 1977. godine.

"Veliki čovjek na velikom basu nas je napustio. On je tresao arene širom svijeta i živio je svoj san. Stvarno je bio jedinstven, čest saputnik i sjajan prijatelj koji je uvijek uticao pozitivno na naše raspoloženje, ljubazan čovjek s velikim srcem za sve koji su se našli na njegovom putu. Nikad neće biti nekog poput njega", stoji u objavi na Facebooku.

On je bio član originalne postavke grupe Lynyrd Skynyrd koju je osnovao 1964. godine sa svojim školskim drugarima, Ronijem Van Zantom, Gerijem Rosingtonom, Alenom Kolinsom i Bobom Brnsom.

Bend je napustio 1973. godine prije snimanje debitantskog albuma "Pronounced Leh-nerd Skin-nerd", a na njegovo mjesto je došao Leon Vilkeson.

Lynyrd Skynyrd je poznat po mnogim hitovima, uključujuči "Sweet home Alabama", "Hold on Loosely", "Rockin’ into the Night". Objavili su 12 albuma, na kojima je učestvovao Džanstrom. Bend se iznenada raspao nakon avionske nesreće u kojem su stradali Roni van Zant, Stiv Gejns rezervni gitarista i Kejsi Gejns, rezervna pjevačica.