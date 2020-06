Preminuo basista kultnog britanskog benda

Stiv Prist, basista britanskog benda "Sweet" preminuo je u 72. godini života. Uzrok smrti ostaje nepoznat, a u saopštenjima za javnost navodi se da je imao tri kćerke i troje unuka.

"Sweet" je bio jedan od najvećih bendova koji su nastali u glemrok periodu ranih 1970-ih.

Imali su pregršt hitova, u početku samo u Velikoj Britaniji, sa pjesmama "Ballroom Blitz", "Little Willie", Wig Wam Bam", da bi se njihova popularnost kasnije proširila na SAD nizom hitova poput "Action", "Fox on the Run" and "Love Is Like Oxygen".