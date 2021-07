Preminuo bubnjar Džoi Džordison

Bivši bubnjar i jedan od osnivača američkog hevi metal benda "Slipknot" Džoi Džordison preminuo je u 47. godini, saopštila je danas njegova porodica.

U saopštenju se navodi da je Džordison preminuo u snu 26. jula, a uzrok smrti nije objavljen.

Članovi porodice naglasili su da će Džordisonova sahrana biti zatvorena za javnost, javio je TASS.

Nejtan Džonas Džordison svirao je bubnjeve u bendu "Slipknot" od osnivanja 1995. godine u Ajovi do 2013. godine.

Albumi "Slipknota", koji je jedan od najpopularnijih "nju metal" bendova u svijetu, prodali su se u više od 15 miliona primjeraka, a grupa je 2006. godine dobila prestižnu nagradu "Gremi" za pjesmu "Prije nego što zaboravim" (Before I Forget).

Čitaoci britanskog magazina "Ritam" su 2010. godine proglasili Džordisona najboljim bubnjarem u posljednjih 25 godina.

RIP Joey Jordison. Big big part of my childhood. Very sad. The vertical drum solo will always be a moment in time that I am so happy to have seen live. M pic.twitter.com/dGgvPukrmF