Preminuo bubnjar grupe ABBA

Slavni Slim Borgud, čije je puno ime Tomi-Karl Edvard Borgud, preminuo je u 76. godini.

Naime, Tomi je bio bubnjar legendarnog benda ABBA i izgubio je bitku nakon duge i teške bolesti.

Švedski muzičar je svoj najveći trkački uspjeh pronašao u trkama kamiona.

Borgud je od rane mladosti pokazao ogroman talenat kako za muziku, tako i za vožnju, a po mnogima jedan od najluđih i najživopisnijih vozača u istoriji "najbržeg cirkusa na svijetu" uspio je da ostvari naizgled nemoguće – u isto vrijeme je i vozio u F1 karavanu, i svirao sa ABBA.

Tomi Karl-Edvard "Slim" Borgud bio je i švedski rok bubnjar i dvije sezone vozač Formule 1 sa imenom ABBA isklesanim niz bočne strane njegovih automobila.

Dva djela Borgudovog života su se spojila jer je bio prijatelj sa Bjornom Ulvaeusom iz grupe ABBA i Benijem Andersonom dok su još bili Hootenanni Singers.

Nakon što je ABBA rođena, Slim je bio redovni sesijski bubnjar za super grupu. ABBA je dozvolila Slimu da koristi njihovo ime u svojim trkačkim podvizima.

