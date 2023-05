Preminuo džez basista i otac Spajka Lija, Bil Li

Cijenjeni džez muzičar i otac reditelja Spajka Lija, Bil Li, preminuo je u srijedu u 94. godini u Njujorku.

Li je preminuo u svom domu u Bruklinu, saopštio je njegov publicista Tio Dimont, dok je Spajk Li na Instagramu objavio brojne fotografije svog oca povodom njegove smrti, preneo je AP.

Li je bio studijski basista koji je svirao na albumima Odet, Vudija Gatrija, Ket Stivensa, Gordona Lajtfuta, Džona Li Hukera i Pitera, Pola i Meri, pored mnogih drugih.

Njegov bas može se čuti i u pjesmi "It's All Over Now, Baby Blue" Boba Dilana i "Oh, Linda" Lajtfuta, kao i na debi albumu Arete Frenklin.

Li je napisao i muziku za filmove svog sina Spajka Lija "She’s Gotta Have It", ''School Daze", "Do the Right Thing", i "Mo’ Better Blues", a pojavio se u filmu "Do the Right Thing".

Bil i Spajk Li su se otuđili nakon svađe 1990-ih, koju je otac pripisao svom ponovnom braku sa Suzan Kaplan, navodi AP.