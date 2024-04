Preminuo frontmen slavnog američkog rok benda

​Pjevač i suosnivač američkog hard rok benda Firehouse, CJ Snare, preminuo je u petak naveče u 65. godini života nakon dugotrajne borbe s rakom. Prema objavi na Facebook stranici benda, Snare je preminuo kod kuće.

"Svi smo u potpunom šoku zbog CJ-ove prerane smrti", rekli su njegove kolege iz benda.

Za "TMZ" je Snareova kći potvrdila da je službeni uzrok smrti srčani udar.

"CJ je nedvojbeno bio jedan od najboljih vokalnih talenata generacije, bio je na turneji po svijetu s Firehouseom bez prestanka u posljednje 34 godine. Iskreno saučešće upućujemo cijeloj porodici Snare, Katrin Litl, prijateljima i svim našim voljenim obožavaocima širom svijeta. Zauvijek ćeš nedostajati familiji, prijateljima, obožavaocima i kolegama iz benda. Sada pjevaš s anđelima", napisali su članovi benda na Facebooku.

Snare je suosnivač Firehousea kasnih osamdesetih i ostao je član benda oko četiri decenije uz Bila Levertija, gitarista benda, i bubnjara Majkla Fostera. Bio je koautor svakog od 20 najvećih hitova benda, a neki od njih su "Don't Treat Me Bad" (1991.), "Love of a Lifetime" (1991.) i "When I Look Into Your Eyes" (1992.).

Prošle godine Snare je navodno bio podvrgnut operaciji abdomena, zbog koje je morao prekinuti turneju. Međutim, očekivalo se da će se ovog ljeta vratiti nastupima uživo. Firehouse, američki rock bend iz Šarlota u Sjevernoj Karolini, počeo je biti popularan ranih devedesetih.

Prema riječima Snareove partnerke Katrin Litl, njemu je u septembru 2020. dijagnostifikovan rak debelog crijeva u IV stadijumu.

"Njegova početna prognoza bila je loša, ali to ga nije zaustavilo. Otišli smo po drugo mišljenje i u septembru 2021. godine imao je operaciju koja mu je spasila život i koja nam je omogućila ove posljednje godine s njim. CJ iza sebe ostavlja troje prekrasne djece. Život nikada neće biti isti. Nisam spremna suočiti se s tim. Imam toliko toga za reći, ali riječi su trenutno nevjerovatno teške. Molimo vas da poštujete našu porodicu u ovo vrijeme žalosti i zadržite nas u svojim mislima, napisala je na Facebooku, prenosi "Večernji".

