Preminuo gitarista benda Ultravox

​LONDON - Gitarista britanskog rok benda Ultravox, Kris Kros, preminuo je u 72. godini, saopštio je drugi član ove grupe Midž Jur.

Kros, čije je pravo ime bilo Kris Alen, umro je 25. marta, a Jur mu je odao počast opisavši ga kao "lijepak koji je držao bend na okupu" i "logiku u ludilu i ludilo u našim životima", dodavši da će mu Alen nedostajati.

It is with profound sadness that I announce the death of Chris Cross to the group. As a mark of respect to Chris and his family, activity in the group will be suspended until further notice ... Any further information will be posted at an appropriate time ... pic.twitter.com/U45ifr9m1D