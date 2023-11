Preminuo gitarista kultnog post-pank benda

​Gitarista kultne post-pank grupe Killing Joke, Kevin "Džordi" Voker, preminuo je u 64. godini.

Martin Adkins, bivši član grupe Killing Joke, objavio je vijest o njegovoj smrti na društvenim mrežama.

Extremely sad to hear of the passing of Geordie Walker, a key architect in one of our favourite bands. Effortless player with a monstrous sound, rest easy Geordie. Our thoughts are with his family, friends & band mates. pic.twitter.com/TJnS8mkGRO