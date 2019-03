Preminuo jedan od najboljih bubnjara u istoriji Hal Blejn

Legendarni bubnjar Hal Blejn preminuo je u 90. godini života. Tužna vijest objavljena je na njegovim službenim stranicama.

Blejn je smatran jednim od najboljih bubnjara svih vremena. Svirao je s Beach Boysima na "Pet Sounds" i "Good Vibrations", s The Ronettes na "Be My Baby" te sa Simonom & Garfunkelom na "Mrs. Robinson". Bio je član The Wrecking Crewa, grupom elitnih muzičara iz Los Anđelesa.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat.

Hal Blejn rođen je pod imenom Harold Sajmon Belski u gradiću Holijoki u Masačusetsu 5. februara 1929. godine. Svojim talentom obilježio je svjetsku muzičku scenu, a 2000. godine postao je član Dvorane slavnih.

Od njega se na društvenim mrežama opraštaju kolege i prijatelji.

R.I.P. #HalBlaine, legendary Wrecking Crew session drummer has died at the age of 90. He played on Beach Boys’ Pet Sounds, Simon & Garfunkel’s “Mrs. Robinson” & “Bridge Over Troubled Water", Frank Sinatra’s Strangers in the Night", and other classic songs. https://t.co/YYwtnSzgT0 pic.twitter.com/G3FVhrR5DY