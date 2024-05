Preminuo jedan od pionira rokenrola

​Gitarista Dvejn Edi, jedan od pionira rokenrola, preminuo je u 86. godini u gradu Frenklinu, nedaleko do Nešvila, javljaju američki mediji.

Edi je imao niz hitova u SAD krajem pedesetih i na početku šezdesetih godina prošlog vijeka, poput "Rebel-Rouser", "Peter Gunn" i "Because They're Young", a predstavnik porodice je saopštio da je gitarista preminuo u utorak okružen članovima porodice.

"Dvejn je nadahnuo generaciju gitarista širom svijeta sa svojim prepoznatljivim zvonkim zvukom. Bio je prvi Bog rokenrol gitare, istinski skromno i nevjerovatno čovječno biće", saopštila je porodica muzičara.

We are deeply saddened to hear of the passing of Duane Eddy. As a legendary guitarist, he inspired generations with his pioneering twangy sound and musical innovations. His sound will forever echo in the halls of rock ‘n’ roll history. Rest in peace, Mr. Eddy, you will be missed. pic.twitter.com/WimwCVecsw