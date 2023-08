Preminuo kantautor Robi Robertson

Robi Robertson, gitarista i osnivač grupe "The Band", za koju je napisao većinu pjesama, a čiji je posljednji koncert ovekovječen u dokumentarcu "The Last Waltz" Martina Skorsezea, preminuo je u srijedu (9. avgusta) u Los Anđelesu. Imao je 80 godina.

Robertson je napisao i izvodio hitove grupe koja je uključena u Rokenrol kuću slavnih kao što su "The Weight", "Up on Cripple Creek" i "The Night They Drove Old Dixie Down".

Godine 1969, grupa "The Band" svirala je na Vudstoku i završila na naslovnoj strani "Time" magazina.

Roberts je sa 16 godina započeo karijeru u bendu "The Hawks" Ronija Hokinsa, još jednog muzičara iz Kanade. Sredinom 1960-ih je bio gitarista u grupi Boba Dilana na prvoj turneji na kojoj je popularni američki kantautor predstavio svoj novi zvuk, koji je više naginjao roku i bluzu nego folku, koji ga je proslavio. Članovi grupe "The Band" su svirali i na nekim njegovim albumima, a Dilan je za njih napisao nekoliko pjesama.

Mnogi rok kritičari smatraju da je njihova saradnja označila početak amerikana žanra.

Roberts je 1970-ih počeo prijateljstvo i saradnju sa Martinom Skorsezeom. Slavni reditelj je snimio dokumentarac "The Last Waltz" o grupi "The Band", u kome je prikazan i njihov posljednji nastup. Robertson, s druge strane, komponovao je i birao muziku za mnoge Skorsezeove filmove, uključujući i posljednji "Killers of the Flower Moon", koji je imao premijeru u Kanu ove godine.

Robi Robertson je preminuo 9. avgusta od posljedica raka prostate u 81. godini. Iza sebe je ostavio ženu Dženet, kćerke Aleksandru i Delfin, sina Sebastijana i petoro unučadi.