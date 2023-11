Preminuo legendarni Šejn Mekgovan

​Šejn MekGovan, legendarni pjevač i tekstopisac pionirskog keltskog pank benda Pogues, preminuo je u 65. godini nakon dugog perioda lošeg zdravlja.

Njegova supruga Viktoria Meri Klark rekla je: "Šejn će uvijek biti svjetlo koje držim pred sobom i mjera mojih snova i ljubav mog života."

U decembru 2022. hospitalizovan je zbog virusnog encefalitisa i zbog toga je nekoliko mjeseci 2023. proveo na intenzivnoj njezi.

Mekgovan je nastojao prenijeti snagu irske narodne muzike na rok scenu, svojim pisanjem crpeći iz književnosti, mitologije i Biblije.

"Postalo je očito da je učinjeno sve što se moglo napraviti sa standardnim rok formatom, obično prilično loše", rekao je za "NME" 1983. dok su Pogues počinjali.

Još je dodao:

"Samo smo željeli gurnuti muziku koja ima korijene, koja je generalno jača i ima više stvarnog bijesa i emocija, niz grlo potpuno orijentisane pop publike.”

Često je pisao o irskoj kulturi i nacionalizmu te iskustvima irske dijaspore, vraćajući rasistički stereotip "Paddy" - ili ga pojačavajući, zavisno o tome koga ste pitali.

Na početku svoje karijere često je nastupao u sindikalnom odijelu - ali u dokumentarcu Žuliena Templa iz 2020., "Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan", rekao je: "Bilo me je sramota što nisam imao petlje pridružiti se IRA-i, a Pogues je bio moj način da to prevaziđem”, navodi "The Guardian"

