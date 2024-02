Preminuo legendarni gitarista slavnog američkog benda

Vejn Kramer, suosnivač protopank benda MC5 iz Detroita, koji je prašio žestoke gitarske himne poput "Kick Out The Jams", inspirišući i pankere poput The Clash i rokere poput Blue Oyster Cult i repkor bendove kao što je Rage Against The Machine, umro je u petak u svojoj 75. godini.

Kramer je umro u bolnici u Los Anđelesu - od raka pankreasa, rekao je njegov bliski prijatelj Džejson Hit. Kako piše "AP", krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka nije bilo benda koji je bio bliži revolucionarnom duhu vremena od MC5.

Bend su činili Kramer i Fred "Sonik" Smit na gitari, Rob Tiner kao pjevač, Majkl Dejvis na basu i Denis "Mašinska puška" Tompson za bubnjevima.

Bili su poznati po sirovoj, beskompromisnoj muzici koju su smatrali filmskom muzikom za ustanak, koji su očekivali da će se uskoro desiti.

MC5 je imao slabog komercijalnog uspjeha i nije preživio sedamdesete, ali je njegov zvuk inspirisao i pankere i metalce i mnoge druge.

Fred "Sonik" Smit je bio u vezi sa rok-pjesnikinjom Peti Smit, a preminuo je još 1994. godine.

