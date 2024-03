Preminuo legendarni srpski muzičar

Dragoljub Crnčević Crnke, frontmen, pjevač i gitarista, jednog od srpskih najboljih bluz bendova Point Blank, preminuo je u subotu poslije duge i teške bolesti.

Tužnu vijest potvrdili su njegovi brojni prijatelji i poštovaoci njegovog rada, koji su se putem društvenih mreža oprostili od legende Crnketa.

Od njega se oprostili i Udruženje rok muzičara:

"Velika tuga !!! Napustio nas je legenda, pocasni clan URMUS,-a Crnke. Neka mu je vecna slava i hvala!!!"

Od svirki na stanicama metroa u Parizu, do “Gitarologije”, albuma čiji značaj nadilazi okvire srpske scene. Od istraživanja korena bluza, do autorskih pjesama koje imaju milione pregleda. Od svirki sa školskim drugovima, do vođe jednog od najznačajnijih srpskih bluz bendova. To je bio Crnke.

Dr. Project Point Blank Blues Band Crnke je osnovao leta 1983. zajedno sa svojim prijateljima Timotijem Dejvisom (SAD), Majklom Salcom (Australija) i Draganom Markovićem. Salc je ubrzo napustio grupu, pa ga je za bubnjevima zamijenio Miroljub Vilotijević. Pred snimanje drugog albuma (1985), odlazi i Dejvis, a umjesto njega dolazi Saša Labudović, sa kojim su snimili ovaj album, prenosi Magazin Novosti.

