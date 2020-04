Preminuo muzičar Bil Viters

Slavni muzičar Bil Viters preminuo je u 81. godini, potvrdila je u zvaničnoj izjavi njegova porodica.

Bil je umro usled srčanih problema, sa kojima se godinama borio.

"Razoreni smo odlaskom našeg voljenog i posvećenog supruga i oca. Imao je srce koje povezuje svijet sa poezijom i muzikom, pričao je iskreno sa ljudima i povezivao ih je. Njegova muzika zauvijek pripada ovom svijetu. U ovom teškom vremenu, molimo se da njegova muzika pruži komfor i zabavu dok njegovi fanovi čvrsto čuvaju svoje volejne", navela je porodica u saopštenju, prenosi Telegraf.rs.

Viters je otpjevao neke od najljepših pjesama svih vremena: "Ain't No Sunshine", "Lovely Day", "Lean On Me"...

Dobitnik je 3 Gremi nagrade, a "Rock and Roll Hall of Fame" ušao je 2015. godine.