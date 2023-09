Preminuo muzičar Džimi Bafet

VAŠINGTON - Poznati američki pjevač i kantautor Džimi Bafet preminuo je u 76. godini.

"Džimi je mirno preminuo u noći 1. septembra okružen porodicom, prijateljima, muzikom i psima. Živio je svoj život kao pjesmu do posljednjeg daha i mnogima će nedostajati", saopštila je porodica.

Najpoznatiji je po pjesmi "Margaritaville", koja je objavljena 1977. godine.

BREAKING: Legendary singer Jimmy Buffett, known for his hit "Margaritaville," has died. He was 76. https://t.co/ZWlRDmb8fH pic.twitter.com/bHoHHIdM54