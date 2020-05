Preminuo nekadašnji pjevač čuvene britanske rok grupe

Svijet muzike izgubio je još jednog sjajnog muzičara, nekadašnji vokal grupe "Bad Company" Brajana.

Bivši frontmen britanske rok grupe "Bad Company", umro je u 66. godini, izjavio je njegov prijatelj i dugogodišnji menadžer Pol Iston. Jedan od njegovih rođaka je rekao da je muzičar umro usljed srčanog zastoja. Brajan je i ranije imao problema sa srcem, a 2017. godine. je imao i srčani udar.

Brajanova muzička karijera je počela da postaje ozbiljna kada se pridružio Tedu Nugentu za album “Penetrator” iz 1984. godine. Odatle je prešao u "Bad Company" nakon njihovog raskida sa dugogodišnjim vokalom Polom Rodžersom. Njegov prvi album sa grupom bio je 1986. godine “Fame and Fortune”, a pojavio se na pet albuma, uključujući i set “Best of“ iz 1993. koji je svojim glasom predstavio

Najveći uspjeh grupe "Bad Company" za vrijeme Hauovog "mandata" ostvaren je 1990. godine, kada je objavljen album “Holy Water”, na kojoj su bili radio hitovi “If You Needed Somebody” “Holy Water” i “Walk Through Fire.” Takođe su na vrhu top liste bili i sa singlom “How About That” iz 1992. godine sa albuma “Here Comes Trouble”.

Brajan Hau je napustio "Bad Company" 1994. godine i nakon toga izdao još tri albuma kao solo izvođač, a posljednji je bio “Circus Bar” iz 2010. godine.