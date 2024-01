Preminuo osnivač grupe Boney M

Muzički producent Frank Farian preminuo je u 83. godini, potvrdili su iz njegovog menadžmenta. Farian je bio najpoznatiji po svom uspjehu s grupom Boney M u sedamdesetima te pjesmama "Daddy Cool", "Rasputin" i mnogim drugim hitovima benda.

Kako navodi "Daily Mail", Farian je preminuo u svom domu u Majamiju.

Za njemačke medije je 2022. otkrio da je zbog problema sa srcem završio na operaciji.

Frank Farian — the founder of groups Boney M. and Milli Vanilli — has died at the age of 82. More on his life: https://t.co/laFaWuiSny pic.twitter.com/C697f1OxyJ