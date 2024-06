Preminuo pjevač benda Crazy Town

Prema izvještaju lokalnog medicinskog istražitelja, Šifti Šelšok, pravog imena Set Binzer, pronađen je u beživotnom stanju u svojoj kući u Los Anđelesu. Uzrok smrti još nije poznat.

Crazy Town postigao je veliki uspjeh početkom milenijuma sa singlom "Butterfly". Bio je broj 1 na Američkoj Hot 100 listi i dostigao je broj tri u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Njihov debitantski album, "The Gift Of The Game", prodat je u više od 2.5 miliona primjeraka širom svijeta.

Misli obožavalaca lika i djela Šelšoka su u ovom trenutku s njegovim prijateljima, porodicom i kolegama iz benda.

