Reper Melvin Magu Barklif, umro je u 50.godini, piše Hindustantimes.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat.

Hip hop muzičar ostaće upamćen po saradnji sa Timberlandom i velikim hitovima kao što su "Up Jumps Da' Boogie" iz 1997., "We at it Again", "Party People", "Indian Flute" i brojnim drugim.

Tužna vijest o njegovoj smrti potvrđena je 13. avgusta.