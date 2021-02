Preminuo rege pionir U-Roy

Jamajčanski rege DJ pionir Uart Bekford (Ewart Beckford) poznatiji pod pseudonimom U-Roy preminuo je u 78. godini na Jamajci.

Iako uzrok smrti nije još uvijek poznat, U-Roy je pred smrt bolovao od dijabetesa, visokog krvnog pritiska i imao problema s bubrezima zbog čega je trebao ići na operaciju u bolnici u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke.

U-Roy je u svojoj karijeri od šest decenija izdao preko dvadeset studijskih albuma, uspostavio i mijenjao standarde muzike sa Jamajke.

Bio je poznat po tostingu (toasting), stilu pjevanja, te džajv (jive) govoru, i svojim saund sistemom proslavio je narednu generaciju tosting rege izvođača veoma uticajnu 80-ih godina prošlog vijeka.

Vijest o smrti prva je prenijela izdavačka kuća Trojan rekords.

We are very sad to announce that pioneering DJ who revolutionised the sound of Jamaican music in the early Seventies – Ewat Beckford aka U Roy has passed away at the age of 78 yesterday in Jamaica. RIP U Roy, The Originator#uroy #versiongalore #dj #reggaepioneer #toasting pic.twitter.com/TOcHLKViKF