Preminuo vokal benda Brujeria, Pinche Peach

​Dugogodišnji pjevač američkog kultnog grajndkor benda Brujeria, Pinche Peach (pravim imenom Siriaso Kezada) preminuo je u 58. godini od srčanih komplikacija.

Bend je objavio tužnu vijest, napisavši:

"Nikada nisam mislio da ću morati učiniti nešto ovako. Ovo mi nije lako. Dakle, evo me s nekim vrlo srceparajućim vijestima. Ova vijest boli više od bilo čega drugog što je ovdje objavljeno prije..

Pinche Peach sinoć je preminuo od teških srčanih komplikacija.

Siriaso Kezada (Pinche Peach) / 24. novembar 1966. - 17. jul 2024.

Kao dugogodišnji član Brujerije bio je nemaskirano lice benda. Bio je "zvijezda" svih naših muzičkih spotova, video zapisa poput "La Migra" do "The Patron of the Reventon".

Nedostajaćeš bendu i meni. Volimo te i voljeli smo raditi s tobom! Nikada nećeš biti zaboravljen! Bio je moj najbolji prijatelj, moj brat, moj kolega iz benda i moj rođak."

Brujeria je bio zabavn i lud bend kao i uvijek i iskustvo koje nikada fanovi neće zaboraviti, prenosi "BrooklynVegan".

