Možda mu je to jedini hit, ali ima najjači.

Naime, reper Lil Nas X i njegova Old Town Road na kojoj je ugostio Billyja Raya Cyrusa službeno su zasjeli na tron najprodavanijih pjesama u istoriji RIAA (Recording Industry Association of America ili Udruženje diskografske industrije Amerike).

Reper je s ovim hitom od 2019. do danas dostigao 14 puta platinasti tiraž, čime je s vrha liste skinuo hitove All of Me Johna Legenda i Despacito Luisa Fonsija, Daddyja Yankeeja i Justina Biebera.

(Index.hr)