Prester: Rokenrol muzičari moraju biti i biznismeni da bi uspjeli

Poznata pop pjevačica i televizijska voditeljica Ida Prester nedavno je u Beogradu gostovala na konferenciji "Kontakt", gdje je razgovarala o temi umjetnika i menadžera kao i novim i starim trendovima u muzici, a ujedno je najavila i nastup u Banjaluci sa svojim novim bendom "Maika", koji će se desiti u maju.

Novi bend slavne pjevačice pravi neobičan spoj indi zvuka sa pankom i folkom koji stvara grupa iskusnih muzičara koji su zanat pekli u već afirmisanim bendovima poput "Iskaza", "Nakeda", "Lollobrigide" i "Auf Wiedersehena".

"U Banjaluci se vidimo vrlo brzo, u maju, sa mojim bendom 'Maika', a detalje o ovom događaju ćete saznati vrlo brzo", poručila je Ida Prester.

Ida je pored najave novog nastupa u razgovoru za "Nezavisne" govorila i o položaju umjetnika i menadžera u današnjem vremenu.

"Ja vjerujem da su osamdesete bile divne i krasne, ali moramo gledati naprijed. Pozicija rokenrola je tu gdje jeste, ali moramo vidjeti kako se izboriti za poziciju rokenrol bendova da budu vidljiviji i da uspiju pronaći neke ljude koji će biti dovoljno ludi da se bave njihovom promocijom", istakla je Presterova.

Ona je naglasila da posljednjih 15 godina, kako je radila sa sastavom "Lollobrigida", sa agentima i menadžerima nije imala nikakve kontakte te da su uglavnom bili prepušteni sami sebi.

"Ti si tada zapravo prepušten tržištu, i kad te neko pozove, ti nemaš pojma o tome i bubaš neke cijene. Naravno da je ogromna prednost ako imaš ljude koji su baš u tome i koji se samo time bave da ti kao bend ne moraš da razmišljaš o cijenama, o fakturama, o valutama koje pretvaraš, gdje ćeš spavati i gdje ćeš jesti", naglasila je Presterova.

Dodala je da je upravo nedostatak menadžera i promotera doveo do toga da rokenrol muzičari više nisu umjetnici, već da moraju biti i biznismeni da bi uspjeli.

"U tim situacijama si sve manje glazbenik i umjetnik, a sve više si piličar koji se cjenka oko 100 evra gore ili dolje. Koji je protulijek za to, teško je reći. Ja sam sa svojim bendom 'Maika' napokon u poziciji da imam promotera i menadžera, jer je to bend namijenjen stranom tržištu, a to moram imati, jer u inostranstvu ne znam nikoga ni od medija ni od promotera, jer je teško zagristi područije cijelog svijeta, ali smo našli dobre ljude koji nas guraju", istakla je Presterova.

Pjevačica smatra da sami menadžeri ne mogu od muzike bendova napraviti nešto što je bolje, ali ono što mogu uraditi je da otvore vrata bendu ka svijetu.

"Menadžeri ti mogu pružiti šansu i tu je najveća vrijednost menadžmenta, da ti kaže OK, tu se isplati da sviraš za džabe. Ovdje se isplati da platimo da sviramo za džabe jer nam je to strateški bitno, što ti kao muzičar ne znaš jer ti je bitno da stvoriš kontakte za nove koncerte, a ako bez toga napadate strano tržište i ako nemate menadžera ili agenta, nemojte onda ni razmišljati o tome", naglasila je Presterova. Smatra da je najbolje za svaki bend da menadžer bude dio samog benda koji će biti bitan kao i ostali članovi.

"Najbolje je da menadžer bude dio benda, koji je jako bitan kao i bubnjar, kao i vokal ili bilo koji član benda koji će se baviti samo tvojom promocijom vani i koji ima veze i kontakte", zaključila je Presterova.

Introvertan umjetnik ne postoji

Ida Prester je bila jedan od panelista na nedavno održanoj konferenciji "Kontakt" u Beogradu, gdje je razgovarala o pomenutoj temi bendova i menadžera.

"Od kako je panel završio, već dvije svirke smo pogodili i dala sam kontakt naše menadžerice, tako da mislim da ovakva konferencija ima smisla, i što više se krećeš i eksponiraš, za tebe je bolje. Mi nemamo svitu ljudi kao Rijana. To jednostavno moraš sam raditi", istakla je Presterova.

Mladim bendovima i muzičarima je poručila da izađu iz kuća jer su konferencije i festivali njihova prilika da promovišu svoj rad.

"Čim napišete pjesmu, treba da idete vani da se družite sa ljudima na konferencijama, na festivalima sa drugim bendovima, da srećete agente i menadžere i to je danas dio posla jer introvertan umjetnik više ne postoji", kaže Ida.