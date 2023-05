Priča iza Reznorovog hita" Hurt" kojem je Džoni Keš udahnuo dušu

Pjesma "Hurt" benda Najn Inč Nejls je moguće najnevjerovatnije djelo koje je Trent Reznor ikada napisao, iako verzija s njegovim bendom više nije ona koja pada na pamet kada se pomisli na numeru. Džoni Keš ju je slavno usvojio 2002. godine. Izbacio je jednu od najboljih obrada svih vremena i okrenuo traku naglavačke. Oštrina vremena obrade, dok je Keš bio bolestan i razmišljao o smrti, djelovala je kao prekrasni razorni posljednji ples velikana, kao i jedan od najboljih radova u njegovoj karijeri.

Reznor je čak otišao toliko daleko da je rekao: "Ta pjesma više nije moja". Obrada ga je zadivila, a kad je napisao pjesmu, nije imao pojma o ikoničnom statusu koji će na kraju biti pridodan pjesmi "Hurt". Numera se bavi borbom s ovisnošću i čita se poput poruke samoubistva, postoji nešto neopipljivo duboko u objema verzijama, iako je Kešova definitivna verzija, što čak i Reznor priznaje. Međutim, bez blistavih tekstova koje je Reznor savršeno osmislio, nijedan "Hurt" i Keš ne bi pružili njegov posljednji čarobni trenutak.

Govoreći na Netfliksovom "Song Exploderu", Reznor je detaljno opisao mukotrpan put koji ga je doveo do pisanja "Hurt", objašnjavajući: "Ono kroz što sam prolazio dok sam pisao 'The Downward Spiral', bilo je da nisam više znao ko sam. Vidio sam sebe kao klinca u spavaćoj sobi koji sluša ploče i nisam bio siguran ko je tip na bini. To je postajalo iskrivljeno i postajalo naglašeno i bivao sa karikatura samoga sebe, mislim."

Foto: Twitter / Printscreen

Potom je dodao:

"Dodajte to nekome ko je loše opremljen da se nosi s pažnjom ili slavom. Oduvijek su me proganjali tuga i osjećaj napuštenosti i nikad se nisam osjećao kao da se igdje uklapam. Uvijek sam se osjećao kao autsajder, to nije racionalno, ali jednostavno se često događa. Možda sam ja tip koji treba nekoliko piva ili šta god već da bi shvatio ko sam", razmišljao je Reznor o svom prostoru u to vrijeme.

Kritični aspekt koji čini "Hurt" od Najn Inč Nejls tako emotivnom i srceparajućom pjesmom je njena sveobuhvatna, atmosferična priroda koja obavija slušaoca.

Reznor dodaje: "Smislili bismo trik u kojem bismo mogli zabilježiti bilo koji instrument u pitanju, a da zvuči kao žice, violina, ali nisam siguran da je to bilo to. Uključite ga na sekundu u beskonačni reverb, i biće zaključan u melodiju. Pomalo zvuči gotovo kao orgulje jer ne dolazi iz sintisajzera, nije sasvim usklađeno, nije baš vedro, djeluje ljudski."

Objasnio je to preciznije:

"Sjećam se kako sam sjedio za klavirom i u glavi se samo začuo refren: 'Šta sam to postao', jednostavno je bilo dobro. Naježio sam se sad kad samo pomislim na to. Želim da se osjećate na određeni način, ne radi se o nevjerovatnim gitarskim solažama, fantastičnom ritmu. Naježiti se, to je dio koji je najvažniji", ponosno je rekao Reznor.

Foto: Twitter / Printscreen

Trent briljantnost pjesme savršeno ocjenjuje samo sa dvije riječi, "naježiti se". Te riječi objašnjavaju zašto je "Hurt" pjesma koja nikada neće ostarjeti i zauvijek će ostati klasična pjesma. Prevazilazi žanr, zbog čega ga je Džoni Keš uspio unijeti u svoj svijet 2002. godine. Iako su Najn Inč Nejls industrijal rok bend, "Hurt" posluje samo u jednoj valuti, a to je iskrena emocija.

Reznor je ovo napisao u svom najkrhkijem trenutku, a sirovost stiha, "Šta sam to postao" čini nemogućim otresti se iskrenosti pjesme. Kontekst mjesta u njihovim životima u kojem su se nalazili i Trent i Keš kada su snimali svoje verzije daje objema pjesmama idolopoklonstvo kakvo se rijetko može naći. Iako Keš s pravom prima pohvale za svoj mučan stav o numeri, to ne bi bilo moguće da se Reznor nije suočio sa svojim demonima kako bi to uopšte i napisao.