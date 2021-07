Prijedorčanin Neven Crnić stigao do baritona Opere u Gracu

Prijedorčanin Neven Crnić član je Opere u Gracu, druge najveće operske kuće u Austriji.

Iako mlad, već je nastupao u glavnim ulogama u Verdijevim i Mocartovim operama.

Među više od 40 kandidata, Neven Crnić odabran je za studije na prestižnom Univerzitetu u Gracu. Prije toga, završio je Srednju muzičku školu "Savo Balaban" u Prijedoru.

Neven je naglasio da mu je srednjoškolsko muzičko obrazovanje mnogo značilo. Znanje koje mu je pružila Muzička škola bilo je odlučujeće da uspije da se upiše na Akademiju u Gracu.

"Јer, nakon ovakvog tipa školovanja, prijemni je stvarno bio lagan", iskren je Neven.

I prije nego što je završio Akademiju u Gracu, Neven je 2017. godine postao član operske kuće u tom gradu.

"To je za mene bio nevjerovatan uspjeh i tolika radost, jer za to sam se školovao i trudio. Prije svega, rijetko je da neko odmah po završetku studija počne da radi u Operi, prvenstveno zbog godina i moje vrste glasa, baritone", pojasnio je on.

Dvadesetsedmogodišnji Prijedorčanin nastupao je u glavnim ulogama u Verdijevoj operi "Don Karlo" i Mocartovom "Don Đovaniju". Ističe da je to veliki uspjeh jer mu, kao baritonu, glas i dalje nije u potpunosti sazrio.

"Što se tiče Opere u Gracu, mislim da je jako dobra kuća. Ona je druga najveća kuća po broju mjesta i po veličini bine u Asutriji poslije Bečke opera", rekao je Neven.

Otkrio je da mu je san da nastupi u milanskoj Skali. Vjeruje da vrijednim radom to može i da ostvari i poručuje da su upravo predanost i trud neophodni za uspjeh.

