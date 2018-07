Pripreme za "OK fest" privode se kraju: Tri dana vrhunske zabave na Tjentištu

Pripreme za jedan od najvećih festivala u BiH "OK fest" na Tjentištu se privode kraju kako bi sve bilo spremno za OK zabavu, koja očekuje festivalske zaljubljenike od 6. do 8. jula na Tjentištu.

Tokom tri dana na isto toliko festivalskih bina smjenjivaće se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene, više od 19 časova muzičkog programa svakoga dana, u kombinaciji sa adrenalinskim sadržajima raftinga i planinarske šetnje, uz posjete nekim od najljepših vidikovaca i predjela u Nacionalnom parku Sutjeska.

Prvog festivalskog dana zagrijavanje počinje kraj bazena na Tjentištu gdje publiku očekuje program "Bjutiful selekšn by": G Edd, Fedja Knajdl i Forniva. Zabava se nastavlja u festivalskom kampu uz Laku i "Zemlju Gruva". Večernji program na "Jägermeister main stageu" rezervisan je za "Hladno pivo", Kirila Džajkovskog i "Stereo MC's". Po završetku istoga publika se seli na "OK After Party" gdje ih očekuju Vukašin iz benda "Irie FM" i Sergej Trifunović.

Drugog dana publika će imati priliku da vrelo ljetno popodne provede u okviru programa "Back to roots by": DJ Umbo i Audio InFunktion. "Obojeni program" i "Atheist Rap" uz čvršći zvuk dočekaće OK kampere i pripremiti ih za drugo festivalsko veče na glavnoj bini uz "Letu štuke", "Jinx" i Gibonnija. Za kraj druge večeri zaduženi su: Gile - "Električni orgazam" i Mika the Kawiar.

Vrhunac zabave donosi i posljednji festivalski dan na "Closing Summer stage by": Nebs Jack, Stefan Ivanković i Nikola Todorović. Kasnije će nastupititi "Ritam nereda" i "Orthodox Celts". Nešto hladnije večeri sigurno će zagrijati "Elemental", S.A.R.S. i "Rudimental" u finišu programa. Posljednji festivalski dan publika će ispratiti uz Remi iz "Elementala" i Vasila Hadžimanova.

Tjentište će tokom tri festivalska dana biti središte okupljanja ne samo zaljubljenika u dobru muziku, već i ljubitelja prirode.

Rafting avantura pružiće nesvakidašnji adrenalinski doživljaj vožnjom u čamcima kroz najdublji evropski kanjon.

"OK fest" i ove godine nudi mogućnost da kroz šetnju jednom od najljepših staza posjetioci upoznaju čari i ljepote NP Sutjeska.

I ove godine "Nektar OK fest" u saradnji sa "Operacijom Kino" donosi sadržaj i program za sve ljubitelje sedme umjetnosti. Petu godinu zaredom zahvaljujući ovoj saradnji publika će uživati u svjetskim filmskim ostvarenjima pod zvjezdanim nebom na Tjentištu.

Ekipa "Operacije Kino" pažljivo je odabrala tri filma koja će se svake večeri prikazati na velikom filmskom platnu koji je lociran ispred hotela "Mladost". Riječ je o filmovima "Avengers: Infinity war", "Solo: A Star Wars Story" i "Gaston Lagaffe: Šeprtlja nad šeprtljama". Publika će se moći družiti i u "boOK zoni" sa Markom Vidojkovićem na promociji knjige "E, baš vam hvala" i Dr Neletom Karajlićem na promociji njegove knjige "Solunska 28".

Kao i svake godine "OK kamp" će biti otvoren dan ranije, već u četvrtak od 12 časova. Kupovina "OK kamp" paketa (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM je moguća na licu mjesta na recepciji "OK kampa" tokom svih dana trajanja festivala.