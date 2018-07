Procurili novi detalji o smrti legendarnog Roja Orbisona

U devetoj sezoni TV dokumentarca "Autopsy: The Last Hours of..." otkriveni su relativno nepoznati detalji o životu legendarnog muzičara Roja Orbisona.

Jedan od pionira rokenrola, američki pjevač Roj Orbison, vodio je prilično uzbudljiv život, ali je mnogima nepoznato da je, pored velikih životnih tragedija, imao i opasan porećemaj u ishrani.

U novoj sezoni TV dokumentarca otkriveno je da se Roj prejedao i držao drastične dijete, te da je ova vrsta zavisnosti dovela do prerane smrti u 52. godini.

Američki patolog Majkl Hanter je iznio da je Orbison bio opsjednut svojom težinom, a dodatno na poremećaj u ishrani su uticali gubitak supruge i dvoje djece. On je tada, tvrdi Majkl, usmjerio svu pažnju ka poslu.

Koliko je bio opterećen svakim kilogramom, kao i željom da izgleda dobro na sceni, govori činjenica da je Roj jeo samo brzu hranu a potom, nekoliko dana prije koncerta, izgladnjivao se do iznemoglosti.

"Takvo variranje u težini nesumnjivo je predstavljalo ogroman napor za njegovo srce", napominje američki patolog.

Osim poremećaja u ishrani, Roj je imao i problema sa srcem, te mu je deset godina prije smrti ugrađen trostruki srčani bajpas.

Mnogi smatraju da su mu zdravlje takođe narušile i porodične tragedije.

Naime, Roj je izgubio prvu ženu Klodet Frejdi, koja je 1966. godine poginula u saobraćajnoj nesreći, dok su njegova dva sina nastradali u požaru koji je 1968. zahvatio njegov dom u Tenesiju.

Muzičar će trajno ostati upamćen po svojim velikim hitovima: "Only the Lonely", "In Dreams", "Oh, Pretty Woman", "Crying", "Running Scared" i "You Got It".

(b92)