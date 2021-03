Procurilo 50 neobjavljenih pjesama "Stonesa"

Čak 50 pjesama "The Rolling Stonesa" snimljenih u periodu od ranih šezdesetih do 2002. godine, ali nikada dosad objavljenih u tim verzijama, procurilo je na internet. Na jednom YouTube kanalu je malo prije ponoći 31. decembra prošle godine objavljena kolekcija od 75 rijetkih snimaka sa živih nastupa i neobjavljenih zapisa iz studija, a postavio ih je neko s naloga otvorenog dva dana ranije. Ti su snimci ubrzo povučeni. Sada je na internet procurilo 50 pjesama jednog od najvećih rokenrol bendova svih vremena, ali za razliku od onih ranije, studijskog su kvaliteta, a uz njih je objavljen i omot s naslovom "Fully Finished Studio Outtakes 1-2-3", što bi, kako to tumače pojedini muzički portali, moglo da znači da je u pitanju boks-set predviđen za prodaju. Sa druge strane omota ispisano je i "Specijalna ograničena serija za fan klub 'The Rolling Stonesa'".

Pjesme s ovog trodjelnog diska (u ukupnom trajanju od skoro četiri sata) snimljene su u periodu od 1962. do 2002, a među njima je i "biser među biserima" - demo verzija pjesme "It's Only Rock'n'roll" iz 1973. s Dejvidom Bouvijem kao gostom i gitaristom Ronijem Vudom, dvije godine prije nego što se zvanično priključio bendu. Među pjesmama su i "Curtis Meets Smokey", na kojoj gitaru svira Raj Kuder, i "Too Many Cocks", objavljena kasnije u drugačijoj verziji na kompilaciji najboljih solo pjesama Mika Džegera.

Kit Ričards jesenas je, pričajući o tome kako podnosi vrijeme bez koncerata i pripremanju novog albuma s bendom, naveo i da se bavi reizdanjima i boks-setovima, ali nije precizirao o kojim pjesmama se radi.

Među fanovima se raspredaju različite verzije o tome kako su snimci dospjeli na internet (od hakera do insajdera koji ih je podijelio na internetu), a prema nekim navodima odštampano je i 500 diskova koji se prodaju po cijeni od 50 funti.