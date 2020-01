Prodaja ploča u porastu, striming muzike oborio sve rekorde

Prodaja gramofonskih ploča je i dalje u porastu, kasete se vraćaju na velika vrata, a striming muzike je oborio sve dosadašnje rekorde. Prošla, 2019. godina je bila najuspješnija do sada za muzičare kada je u pitanju kupovina pjesama. Samo u Velikoj Britaniji je najviše pjesama strimovano, čime je oboren posljednji rekord koji je postavljen 2006. godine. Ovako veliki uspjeh postignut je prvenstveno zbog novih umjetnika kao što su Luis Kapaldi, Bili Ajliš i Ariana Grande.

Kada se u obzir uzmu svi formati, digitalno skidanje pjesama, striming, kao i prodaja formata kao što su CD, vinil i kasete, samo u Britaniji je prodato 154 miliona albuma u prošloj godini.

Luis Kapaldi je bio najstrimovaniji umjetnik godine albumom "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", kao i singlom "Someone You Loved", koji je dominirao top-listama. Godišnji izvještaji su pokazali da je striming muzike na kanalima kao što su "Spotify", "Apple", "Amazon" i "Deezer" glavni izvor prihoda muzičarima. Izvještaji su takođe pokazali da nekad moćni nosač zvuka - CD i dalje bilježi drastičan pad prodaje. Prije tri godine 26,5 odsto muzike je prodavano na CD-ovima, a prošle godine taj broj je bio svega 15 odsto. Upravo ovi podaci govore o činjenici da će se i u novoj godini konzumacija muzike sve više odvijati u digitalnoj formi, prije nego u nekom fizičkom formatu.

Muzički obožavaoci su poslušali više od 114 biliona pjesama na striming servisu, a svaka pjesma koja je strimovana više od 1.000 puta je smatrana jednakosti prodatog albuma na svjetskom nivou.

Ipak, digitalna revolucija nije potpuno izbrisala tradicionalno slušanje muzike. Prodaja gramofonskih ploča je opet zabilježila rast, pa je tako prodato 4,3 miliona ploča u Velikoj Britaniji. Taj rekord prodaje nije oboren još od 1980. godine. Najprodavanija gramofonska ploča prošle godine bio je album Liama Galagera "Why Me? Why Not". Muzički stručnjaci ističu da je kupovina gramofonskih ploča postala veoma popularan poklon za novogodišnje i božićne praznike, pa je tako samo tokom novembra i decembra prodaja skočila na skoro 400%.

Zajedno sa pločama porasla je i prodaja modernih gramofona, pa su tako veliki brendovi poput "Sonyja" povećali svoje prihode za 25% samo na gramofonima.

Oživljavanje vinila dalo je djelimično duha i audio-kasetama. Ovaj nosač zvuka je 2012. godine skoro potpuno nestao, sa skromnim tiražom od 80.000 prodatih primjeraka. Prodaja kaseta polako raste, a najprodavanije izdanje u prošloj godini bio je album Robija Vilijamsa "The Christmas Present".