Prodaja sopstvene muzike postala trend

Mnoge svjetski poznate ličnosti, među kojima su Tina Tarner, Dejvid Geta, Šakira i Bob Dilan, odlučile su se na veliki korak u karijerama, te su svoja autorska prava na neke od najpopularnijih pjesama ili čak na cijeli muzički opus prodale velikim kompanijama.

Posljednja vijest je da je vanvremenska Tina Tarner prodala autorska prava za svoj muzički katalog za nevjerovatnih 50 miliona dolara. Kupac je izdavačka kuća BMG, koja sada može koristiti ime popularne pjevačice, kao i njene pjesme za buduće sponzorske i trgovačke poslove. Tarnerova je prihvatila ponudu od 50 miliona dolara, te je istakla kako je sigurna da je njena muzika u pouzdanim rukama. Ova 81-godišnjakinja je jedna od najpopularnijih zvijezda u istoriji pop muzike. Njeni najveći hitovi su "The Best", "Steamy Windows", "What's Love Got To Do With It" i "Golden Eye".

Jedan od najuspješnijih muzičkih producenata svijeta i apsolutna DJ zvijezda Dejvid Geta prodao je autorska prava za dosadašnji opus kompaniji "Warner Music" za oko 100 miliona dolara. Ovaj posao predstavlja jednu od najvećih akvizicija izdavačke kuće. To je za kompaniju veoma važno, jer će ubuduće dobijati sav prihod od njegovih pjesama. Uzgred, Dejvid Geta je jedini DJ koji je prodao 50 miliona albuma i singlova, uz 11 milijardi YouTube pregleda, dva "Grammyija" i niz drugih prestižnih priznanja. Među muzičkim zvijezdama svega nekolicina može da se pohvali sa više od 100 miliona fanova na društvenim mrežama, koliko ih ima ovaj hitmejker.

Američki muzičar Bob Dilan prodao je autorska prava na čitav dosadašnji opus kompaniji "Universal Music Group". Tu spada i zarada koju trenutno dobija kao tekstopisac i autorska prava za svaku numeru. Ovaj 79-godišnjak svjetsku slavu stekao je hitovima poput "The Times They Are A-Changin'" i "Like a Rolling Stone". Kompanija je preuzela oko 600 traka, koje je snimio tokom karijere duge šest decenija. Detalji ugovora nisu saopšteni, ali se procjenjuje da su iznosi u stotinama miliona dolara. Za fanove Boba Dilana ništa se ne mijenja. Njegova muzika ostaje na striming servisima i diskovima kao i prije. Međutim, iza scene, novac će ipak teći u drugom smjeru. Kad god na radiju čujete "Just Like A Woman" ili "Make You Feel My Love" ili te melodije budu dio nekog filma ili ih iskoristi drugi umjetnik, kompanija će dobiti određenu naknadu. Oni će odlučivati i koji filmovi ili televizijske reklame ubuduće mogu koristiti Dilanove pjesme. Zauzvrat, Dilan je dobio paušalnu sumu, za koju kažu da je vrijedna između 200 i 450 miliona dolara.

Prodaja autorskih prava na čitave opuse postala je vrlo popularna tokom pandemije, jer investitori muziku smatraju za relativno stabilnu granu na turbulentnom tržištu. Poput Blondi, Beri Manilou, i nasljednici Džona Lenona i Kurta Kobejna prodali su prava na muziku proteklih godina.

Fond "Hipnozis", sa sjedištem u Londonu, potrošio je više od milijardu dolara na kupovinu hitova Rijane i Džastina Timberlejka.

Svoje mišljenje o ovom popularnom svjetskom trendu dao je i muzičar Dejan Cukić, koji je naveo da se trend prodaje autorskih prava u SAD znatno razlikuje od onog što se dešava u Evropi, gdje postoje centralne organizacije preko kojih idu autorska prava.

Komentarišući odluku Boba Dilana da proda autorska prava za svoja pesme, Dejan Cukić kaže: "Pa, ja mislim da ljudi Dilanove generacije, pa da budemo iskreni, čak i moje generacije, ja sam ipak znatno mlađi od njega, ne mogu da prate ovo što se tu dešava i što su novi trendovi te kuda, u kom pravcu ide muzička industrija. Tako da mislim da je to ono kao 'rešio čiča da ga ne boli glava', da on uzme neki keš koji je zamislio da upotrebi, a da budućnost prepusti drugima."

Cukić je dodao da lično nikada ne bi prodavao autorska prava za svoje pjesme i da ne vjeruje da bi taj trend mogao da se prenese na Evropu i Srbiju.