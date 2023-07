Profesorica violine Jovanka Roćenović: Sviranje instrumenta ljekovito za djecu

BANJALUKA - Jovanka Roćenović je profesor violine u Umjetničkoj školi "Vlado Milošević" u Banjaluci i tokom 20 godina rada sa djecom odškolovala je brojne uspješne violiniste.

Muzičke škole u prvi razred upisuju djecu koja pohađaju četvrte razrede osnovnih škola, koji se nakon završene osnovne mogu opredijeliti za srednju muzičku školu, a zatim i akademiju.

Kako bi bili što konkurentniji, profesorica Roćenović je osnovala Studio za ranu muzičku edukaciju "Pizzicato", koji upisuje djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta, a o trenutnom radu i budućnosti umjetničke muzike i mladih stvaralaca govorila je za "Nezavisne".

"Situacija na terenu je takva da su granice početnog sviranja kod djece jako pomjerene. Formalno muzičko obrazovanje omogućava da se djeca sa nekih osam-devet godina upišu u muzičku školu, međutim, ako ćemo da idemo u pravcu ozbiljnijeg rada i ozbiljnijih rezultata sa djecom, to je već kasno i to je tako u svim sredinama, ne samo u našoj", kazala je profesorica.

Pojasnila je da je upravo takva situacija bila motivacija da, po ugledu na iskusne muzičke pedagoge, pokrene vlastiti Studio za ranu muzičku edukaciju, a mali članovi su nedavno u Domu omladine u Banjaluci održali svoj treći koncert.

"Studio je otvorenog tipa, svi imaju mogućnost da dođu nekoliko puta, da se upoznamo, da dijete vidi kako to uživo izgleda, da li mu se to sviđa. Roditelj treba da kupi instrument. Razumijem da dijete izrazi želju, pa da nakon mjesec dana neće više da svira, to nije igračka i u tom smislu imam razumijevanja", dodala je Roćenovićeva.

Objašnjava da je sviranje instrumenta jedna velika obaveza, koja zahtijeva svakodnevno vježbanje - vikendima, praznicima, tokom raspusta - kako bi se stekla radna navika i rutina, te dodaje da su potrebni veliko strpljenje i ljubav da se dijete uvede u svijet muzike.

"Ono što primjećujem u posljednjih nekoliko godina jeste da je povećan postotak djece koja imaju nedostatak fokusa. Isto tako i fine motorike. To je donijelo ovo novo, savremeno vrijeme. U tom smislu sviranje instrumenta je ljekovito. Ja bih svako dijete uputila da svira bilo koji instrument, jer vježbanje na instrumentima zahtijeva stopostotni fokus na ono što se radi u tom momentu", navela je profesorica.

Kazuje i da je trenutna situacija mnogo drugačija nego prije 20 godina i da sada sa djecom radi vježbe koje su nekada ulazile u prirodan opseg dječjih pokreta ruke, te u tom smislu djeci nedostaje spontanosti.

"Što se tiče fine motorike, mislim da su svi svjesni koliko je to korisno, budući da se radi prstima. U tom smislu treba uključivati djecu, ne treba gledati da li će dijete postati ozbiljan violinista, nego treba na to gledati kao na jednu vrstu terapije", dodala je Roćenovićeva.

Između ostalog, ovakva aktivnost podiže nivo opšteg obrazovanja, pruža djeci mogućnost da kvalitetno provode vrijeme i usmjerava ih ka umjetničkoj muzici, pa ako i ne budu profesionalni muzičari, biće stručna publika.

Profesorica Roćenović je objasnila da je motivacija ključna za djetetove rezultate, te da veliku ulogu u tome igra javni nastup, jer, pored oslobađanja od treme, dijete ima priliku da se uporedi sa djecom iz drugih sredina, ali i da dobije nagradu.

Roćenovićeva u razgovoru sa novinarkom "Nezavisnih"

"Radim u Muzičkoj školi 'Vlado Milošević', gdje imam jako dobru klasu. Radim i u osnovnoj i u srednjoj školi i s ponosom mogu da kažem da imam uspjeh u radu sa učenicima svih uzrasta, od najmlađih, od pripremnih razreda, pa sve do maturanata u srednjoj školi", istakla je Roćenovićeva.

Ona je rekla da su to djeca koja rade mnogo više od predviđenog plana i programa, te da pored prvih mjesta osvajaju i posebne pohvale.

"Moram da se osvrnem na svoju matičnu kuću gdje sam zaposlena. Što se tiče naše škole, mogu da kažem da su uslovi jako dobri, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Najboljim učenicima snosimo dio troškova kotizacije, korepetitora, to su profesori klavira koji prate djecu na nastupima, dovodimo eminentne profesore i stručnjake koji drže seminare", zaključila je profesorica za kraj razgovora za "Nezavisne".

Njen rad je viđen i priznat u vidu Svetosavske nagrade, koju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodjeljuje pojedincima za cjeloživotni rad i uspjeh.