Program Arsenal festa 2023: Smak plus, Beogradski sindikat, Buč Kesidi, Shortpar

BEOGRAD - Kompletiran je spisak učesnika Arsenal festa 2023 (28. jun - 1. jul) koji će, tokom četiri dana u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu okupiti rekordan broj (više od 70) bendova i di-džejeva uz, takođe, rekord po broju internacionalnih umjetnika iz čak 16 zemalja, najavili su organizatori.

Na Main Stage Arsenala se, poslije samo godinu dana, 28. juna vraćaju Buč Kesidi koji su lane izazvali, u skladu sa nazivom drugog albuma, pravu euforiju. Sutradan, 29. juna, odjekivaće sad već čuveno, evrovizijsko ŠČ jer na Main stižu Let 3, kao i gitarski virtuoz Vlatko Stefanovski.

Posebnu poslasticu za kragujevačku publiku predstavljaće Smak plus, koji će otvoriti program na glavnoj bini 30. juna. Bend je sastavljen od djece članova legendarnog Smaka, a radi pod patronatom Radomira Mihailovića Točka i ostalih "smakovaca".

Iste večeri na Mainu će se horski pevati hitovi hip-hop legendi, Beogradskog sindikata. Prve julske, a posljednje festivalske večeri, na Arsenalov Main se vraćaju "veterani" kragujevačkog festivala, Kolja i Grobovlasnici.

Na Garden Stage 29. juna stiže alternativni ruski bend Shortparis, koji ima svjetsku karijeru. Nova imena u Zastavinoj bašti su i Sajsi MC, Keni nije mrtav, Crna lista, Fraktal, Porto Morto (28. jun), Autogeni trening, Epilog, Hiljson Mandela, Jorgovani (29. jun), Darkshines, Bojana Vunturišević, Marko Louis, Sitzpinker (30. jun), te Koza Mostra, KBO!, Sharks, Snakes & Planes, Proto tip i Irish Stew (1. jul). Poznat je i kompletan raspored izvođača na Explosive DJ Stageu.

Arsenal će uvesti ove godine, po ugledu na najveće svjetske festivale, beskontaktno plaćanje hrane i pića i na taj način olakšati posjetiocima uživanje u festivalskim programima.

Novinu predstavljaju i dvije velike VIP zone, obje na po 150 kvadratnih metara.

Publiku očekuju i specijalni interaktivni sadržaji u sklopu lounge zone i atraktivni nastupi uličnih umetnika, majstora performansa i plesam, prenosi Tanjug.

Arsenal Fest je prošle godine oborio rekorde što se tiče posjete, a to se očekuje i ovoga puta, s obzirom na do sada najbolju pretprodaju u istoriji ovog festivala. Do 22. aprila komplet ulaznica za sva četiri dana Arsenal festa košta 5.000 dinara, cijena pojedinačne karte za 28. jun je 2.400 dinara, a za ostale dane je 2.000 din.