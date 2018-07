Program i satnice Nektar OK Festa 2018

Još samo tri dana dijele nas do još jedne nezaboravne OK avanture na Tjentištu. Pripreme se polako privode kraju, kako bi sve na vrijeme bilo spremno za OK zabavu koja nas očekuje 06/07/08 jula.

Publika može da počne sa pakovanjem, a osmjeh, pozitivne misli i hrpa dobrog raspoloženja obavezan su dio opreme koju treba ponijeti sa sobom.

Donosimo kompletan program i satnice petog po redu Nektar OK Festa i pozivamo sve one koji već nisu da iskoriste poslednji dan za kupovinu OK kamp paketa (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM preko našeg prodajnog sistema. Naravno kupovina ovog paketa po istoj cijeni moguća je i na licu mjesta na recepciji OK kampa tokom svih dana trajanja festivala.

Kao i svake godine OK kamp se otvara dan ranije, pa organizatori najvjerniju publiku očekuje već u četvrtak 05. jula od 12:00 časova.

Banka partner festivala i ove godine je Addiko bank.