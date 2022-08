Prvo izdanje "Hype" festivala od 19. avgusta

HERCEG NOVI - Kraj ljeta na Crnogorskom primorju obilježiće novi muzički festival "Hype", koji će u Herceg Novom biti održan od 19. do 21. avgusta.

Publiku očekuje izvrstan muzički program, ispunjen nastupima nekih od najvećih regionalnih pop-rok zvijezda.

Prvog dana festivala u petak, 19. avgusta, na Peroni binu "Hype" festivala dolaze "Brkovi", Dr Nele Karajlić i "Hladno pivo". U subotu, 20. avgusta, provod započinje s domaćom klapom "Who See", preko splitskog TBF-a do legendi ex-Yu muzičke scene "Bajage i instruktora". U nedjelju, 21. avgusta, publiku će zagrijati balkanska senzacija - dubrovačka grupa "Silente", koja je posljednjih par godina izbacila nekoliko sjajnih hitova, nakon njih će nastupiti Damir Urban sa svojom fantastičnom četvorkom. Kao kruna večeri i čitavog festivala, za kraj je ostavljen nastup Gibonnija, jedne od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu.

Festival publici donosi tri dana izvanredne zabave, dodatno upotpunjene dnevnim žurkama na plaži, kao i žurkama na više lokacija u gradu.

"Herceg Novi je već u hajpu, a potpuno usijanje atmosfere će doživjeti tokom festivala, od 19. do 21. avgusta", javljaju organizatori.