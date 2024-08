Prvo veče "Freshwavea" najavilo vrhunski festival

​BANJALUKA - Dvanaesto izdanje "Freshwave" festivala počelo je u četvrtak naveče na tradicionalnoj lokaciji, banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Više od 20 izvođača iz regiona i svijeta publiku je zabavljalo do ranih jutarnjih časova na "Nirvana", "Funk you", "Energy" i glavnoj festivalskoj "Main" bini.

Za zagrijavanje publike na glavnoj bini bila je zadužena mlada autorka Iva Pažin, koja nastupa pod imenom "Zhiva". Publika ju pamti po bendovima "ZAA", "Oktatronik" i "MaiKA" u kojima je nastupala prije plovidbe u solo vodama.

Prva po broju izvođača je "Energy" bina, koju je na ovogodišnjem festivalu otvorio mladi banjalučki DJ "Yodda", a nakon njega publika je uživala u ritmovima koje je priredio DJ Aljoša.

Veliku scenu je zapalio kohedlajner prvog festivalskog dana, reper "Cunami Flo". Mnogobrojna publika je sa sarajevskim izvođačem u korak "Klizila po mahali", sve do zvukova dobro poznatih rima u izvođenju dvojaca "Who See" iz Boke Kotorske. Dejan Dedović "Dedduh" i Mario Đorđević "Noyz" su za festivalsku publiku izvodili stare hitove, kao i nešto novije pjesme uz konstantne šale i podsjećanje da skupa nastupaju preko 20 godina.

"Mislim da je dobro što i dalje uspijevamo organizovati žanrovski raznovrstan festival, svako može da pronađe nešto za sebe. Nemamo u istom momentu iste stvari na svim binama, tako da ljudi po svojim afinitetima mogu da hodaju po tvrđavi i da slušaju ono što im se dopada", rekao je Danijel Dakić, PR "Freshwave" festivala, za "Nezavisne novine".

Zagrijana je bila i "Energy" bina na kojoj je žario i palio banjalučki DJ i producent "Wade Newhouse". Nakon njega publika je dočekala Luku Čikića, jedinstvenog mladog autora.

"Pripremio sam energičnu muziku, dosta vokala, dosta uticaja soula, fanka i džeza unutar elektronske muzike. Pokušavam iskombinovati neki svoj unikatan fazon, pa se nadam da će publika uživati. Lajnap na 'Energy' stejdžu je jako lijep, vjerujem da će čitavu noć biti lijepa muzika, a pred nama je jedan lud vikend", izjavio je Luka Čikić za "Nezavisne".

Tokom večeri publika je uživala u energičnim bitovima "Nemax-a", "Vanroose-a", "Ivana Z", Vuka Vukosavljvića i Alexa Bojovića.

Kaskala nije ni najmlađa festivalska bina "Nirvana", koja je posvećena psihodeličnom trensu (psy trance). Prvi ovogodišnji nastup zabilježio je "Srle", a u stopu ga je pratio "Cheda" podsjećajući zašto je upravo "Nirvana" bila jedna od najuspješnijih bina prošle godine.

"Htjeli smo da imamo nešto drugačije, nešto originalno i iznenadili smo se odazivom prošle godine. Ove godine smo pokušali to da nadmašimo, napravili smo malo veći stejdž, okrenuli smo ga dužinski i omogućili veći kapacitet. Četvrtak je, ali će biti jako zanimljiv dan", rekao je Jan Janković, koordinator "Nirvana" bine za "Nezavisne".

Nešto mirniju binu koja nosi naziv "Funk you" otvorio je DJ "Coa" iz asocijacije "Flatfunk".

"Ova bina nije posvećena samo fanku, naziv 'Funk you' nosi jer je u globalu vesela muzika, biće tu i malo fanka, malo hip-hopa, malo densa. Na ovoj bini se čuje laganiji i pozitivniji ritam, namijenjen onima koje neki DJ umori na ostalim binama, pa mogu da dođu ovdje da malo 'odmore mozak'", izjavio je Dejan Ilić DJ "Woodie" za "Nezavisne novine".

Publika je na ovoj bini uživala uz "Timbea" i rime poznate grupe "Bed kopi", čiji je "Timbe" član.

"Na 'Funk you' bini nastupa i DJ 'Marquez V', odnosno Marko Vuković koji je inače poznat po elektronskoj muzici, ali sa ovim alteregom pušta svoju muziku koju voli i sluša. To je neka kombinacija hip-hopa koja na kraju izrasta u fank i disko", dodao je Dejan Ilić.

Dok je publiku na "Nirvana" bini zabavljao jedan od predvodnika trens scene u Srbiji, "E-clip" sa svojim "Live actom" za atmosferu na glavnoj bini je bio zadužen španski DJ zavidne tehnike Horazio Cruz. Veliko finale su najavile famozne devetke "999999999". Ovaj italijanski duo nazivaju avangardom hard tehno scene, što su još jednom i potvrdili kao hedlajneri banjalučkog festivala. Publiku su doveli do usijanja od hitova poput "300000003" do novijih djela pokazujući sve bogatstvo "acid" tehna.

Nadovezujući se na sjajnu atmosferu scenom je zavladao jedan od najpoznatijih japanskih parova "D. Singh" i "DJ Kyoko" koji nastupaju pod zbirnim imenom "Drunken Kong". Oni su za rasplesanu publiku na Kastelu izvodili zarazne DJ setove vodeći ih u novu dimenziju uživanja u elektronskoj muzici.

Nezaboravno veče je kraju priveo slovenački DJ i producent Damir Hoffman, a najveći ljubitelji elektronskog zvuka su sitne sate brojali i na "Nirvana" bini koju je zatvorio DJ "Stole", čime je "Freshwave" još jednu godinu za redom pozicioniran na listu najboljih regionalnih festivala.

Za drugo festivalsko veče najavljeni su hedlajneri "Adana Twins" i "Hot since 82", dok će u subotu naveče festival zatvoriti brojni izvođači predvođeni velikim imenima elektronske muzike "Coeus", Konstantin Sibold i "Raxon".

