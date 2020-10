Queen na prvom mjestu poslije 25 godina

Rok grupa Queen je prvi put poslije 25 godina prva na listi top albuma u Velikoj Britaniji.

"Live Around World" je njihov deseti album, a prvi na kom peva Adam Lambert, koji se grupi pridružio 2011. godine. Naravno, to je i prvi album grupe bez Fredija Merkjurija.

Lambert je prvo nastupao sa bubnjarem Rodžerom Tejlorom i gitaristom Brajanom Mejem u Američkom idolu 2009. godine, a dvije godine kasnije počeli su da snimaju na koncertima.

Na ovom albumu nalaze se hitovi popu "Radio Ga Ga", "We Will Rock You" i "We Are The Champions", sa koncerata širom svijeta.

Turneja benda je otkazana zbog korona virusa, pa su na ovaj način želeli da ipak iskažu zahvalnost i odanost obožavaocima.

(B92)